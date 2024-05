Poolse premier Tusk: Russen mogelijk achter brand in enorm winkelcentrum

Russische geheime diensten zitten mogelijk achter de brand die eerder deze maand het grootste winkelcentrum van Warschau in de as legde. Dat stelt de Poolse premier Tusk op een persconferentie.

"We kunnen ervan uitgaan...." zei hij eerst, voordat hij zich verbeterde en zei "ervan uitgaan is misschien het verkeerde woord, maar we volgen de aanwijzingen dat de Russische geheime diensten achter de brand op het winkelcentrum zitten en dat onderzoek is nog bezig".