NOS Nieuws • vandaag, 21:20 Belgische jongeren gooien putdeksels op vrachtwagens, één dode

In België zijn in korte tijd twee incidenten geweest met jongeren die een putdeksel van een viaduct op de cabine van een vrachtwagen gooiden. Anderhalve week geleden kwam daar een vrachtwagenchauffeur door om het leven; het deksel doorboorde de voorruit van zijn vrachtwagen.

In de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 mei zou een groep jongeren in Héron, in de Waalse provincie Luik, een putdeksel aan een riem hebben vastgebonden en van een snelwegbrug hebben gegooid. Een Roemeense vrachtwagenchauffeur van 50 overleefde dat niet. Zijn vrouw, die naast hem zat, wel.

Vorige week werden vijf verdachten opgepakt, van wie twee minderjarigen. Volgens de Vlaamse omroep VRT zijn ze 18 en 17 jaar oud en komen ze uit de provincie Namen.

De drie meerderjarigen worden verdacht van "kwaadwillige belemmering van het verkeer met de dood tot gevolg", zegt het parket van Namen. De twee minderjarigen zijn overgedragen aan de jeugdrechter. Sommige verdachten hadden volgens het parket lachgas gebruikt.

Nog een incident

Vandaag werd bekend dat er eerder al een soortgelijk incident is geweest. Volgens Belgische media is een groep jongeren op 8 mei op dezelfde manier te werk gegaan, op een viaduct over dezelfde snelweg. En ook toen hadden ze het gemunt op een Roemeense vrachtwagenchauffeur.

Deze chauffeur kwam met de schrik vrij. Hij had wel schade aan zijn vrachtwagen. Het parket in Namen gaat ervan uit dat er ook hier een putdeksel aan een touw van een brug is gegooid. Er zijn twee verdachten opgepakt: een minderjarige jongen en een "nét meerderjarige vrouw", schrijft De Standaard. De vrouw wordt verdacht van "kwaadwillige belemmering van het verkeer".

Volgens de Waalse krant L'Avenir speelden de verdachten mogelijk een spelletje, waarbij het de bedoeling was om met het putdeksel schade toe te brengen aan voorbijrijdende vrachtwagens.