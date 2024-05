Tientallen brulapen in Mexico bezweken door extreme hitte

In de zuidelijke Mexicaanse deelstaat Tabasco zijn sinds begin deze maand zeker 83 brulapen bezweken door de extreme hitte. De dieren, die in bomen leven, raken uitgedroogd. Daardoor zijn ze er slecht aan toe. "Ze vallen als appels uit de bomen", zegt bioloog Gilberto Pozo tegen persbureau AP.

Sinds maart zijn door de hitte ook al ten minste 26 mensen overleden in Mexico. In de loop van deze maand zijn op verschillende plekken recordtemperaturen gemeten; de hoogste in Ciudad Victoria in de deelstaat Tamaulipas, waar het 47 graden werd. In het hele land valt al het hele jaar veel minder regen dan gemiddeld waardoor watertekorten ontstaan en stuwmeren opdrogen.