ANP Joël H. werd veroordeeld tot 2 jaar en 8 maanden cel

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 18:40 Rapper JoeyAK krijgt lagere celstraf voor ontvoering

De Amsterdamse rapper JoeyAK krijgt in hoger beroep twee jaar en acht maanden cel voor het ontvoeren van een vrouw en haar twee minderjarige kinderen. Dat is minder dan de straf die de rechtbank hem eerder oplegde.

Op 31 december 2019 werd een 31-jarige vrouw samen met haar kinderen van 3 en 7 jaar oud vanuit hun huis in Amsterdam meegenomen naar een huis in Almere. De vrouw werd mishandeld met een wapen en kreeg heet water in haar nek gegoten. De ontvoerders verdachten haar ervan een tas met geld te hebben gestolen. De kinderen waren tijdens de mishandeling in een andere ruimte en zouden daarvan niets hebben gezien.

Een dag later werd het slachtoffer samen met haar kinderen bevrijd door de politie, nadat zij er via een bekende in was geslaagd de politie te alarmeren.

Onvoorwaardelijk

De 27-jarige Joël H., zoals JoeyAK eigenlijk heet, werd eind 2020 veroordeeld tot drie jaar en vier maanden cel voor de gewelddadige ontvoering. Drie andere mannen kregen straffen opgelegd variërend van zestien maanden tot twee jaar cel.

Het OM stelde hoger beroep in en eiste voor het gerechtshof 4,5 jaar cel tegen H. Maar het hof komt tot een lagere straf, onder meer omdat het de gebeurtenissen "minder bewezen" verklaar, schrijft stadsomroep AT5.

Meer zaken

Tegen JoeyAK liep nog een ontvoeringszaak: begin maart werd hij veroordeeld tot vier jaar cel voor de ontvoering, bedreiging en mishandeling van rivaliserende rapper Kobus L. in 2022. In totaal waren er negen verdachten in die zaak, allen lid van de rapformatie Zone 6 uit Amsterdam-Zuidoost. Zij zijn veroordeeld tot straffen van 26 tot 42 maanden cel.

Ook bleek eerder dit jaar uit onderzoek van de politie dat de rapper over een grote hoeveelheid contant geld beschikte. Volgens justitie verdiende hij een groot deel van dat geld met de handel in cocaïne. De rechtbank besloot daarom dat hij ruim 500.000 euro moet terugbetalen aan de staat wegens witwassen en handel in verdovende middelen.