NOS Nieuws • vandaag, 13:27 Overijssel bereidt zich voor op hoogwatergolf in de IJssel

Overijssel neemt maatregelen tegen het verwachte hoogwater in de IJssel, meldt de regionale omroep Oost. Zo is in Deventer een terras afgebroken, moeten auto's bij de jachthaven daar weg en moesten campinggasten in Olst verkassen.

Als de waterstand van de IJssel boven de 5 meter komt, overstromen de uiterwaarden en het lager gelegen land langs de rivier. De waterstand in de IJssel bij Deventer was rond het middaguur 4,28 meter boven NAP en daar komt volgens de verwachting van Rijkswaterstaat morgen nog eens bijna 1 meter bovenop. Ook donderdag wordt een bak met regen verwacht.

Boeren in de regio zijn daarom vandaag druk bezig met gras maaien in de uiterwaarden van de IJssel. "Na hoogwater is gras niet meer bruikbaar als voer voor koeien vanwege achterblijvend rivierslib", zegt IJsselkenner en -liefhebber Wim Eikelboom.

Een Aziatisch restaurant aan de IJssel in Deventer heeft het terras uit voorzorg al opgeruimd. Het rivierwater komt daar al over de kade, schrijft Oost. Bij een camping in Olst moesten vijftien kampeerders hun plekje aan de rivier inruilen voor een andere, hoger gelegen standplek.

Auto wegslepen

Bij de jachthaven in Deventer wordt vandaag de laaggelegen parkeerplaats ontruimd. De havenmeester verwacht anders problemen voor de geparkeerde auto's van booteigenaren.

Er staan vandaag zo'n vijftien auto's op de parkeerplaats, waaronder een gloednieuwe waarvan de eigenaar aan de andere kant van het land zit. De havenmeester verwacht dat de auto vandaag of morgen gegarandeerd onder water staat. "Ik heb met de eigenaar van de auto gebeld en toestemming gekregen om de wagen weg te laten slepen, of op pallets te zetten, als het nodig is. Dat gaat wel geld kosten, maar ja, een nieuwe auto onder water kost nog veel meer centen", zegt Huub Driever tegen de omroep.

De havenmeester is gisteren ook begonnen met het opbouwen van een verhoogde loopbrug, zodat de booteigenaren ook bij hoog water geen natte voeten oplopen. "Ik weet hoe snel de rivier kan stijgen bij wateroverlast. Rijkswaterstaat verwacht over 24 uur een stand van 5,13 meter NAP, maar neem van mij aan dat we daar ruim overheen gaan. Een hoogwatergolf stopt niet abrupt, het duurt dagen voordat de golf afvlakt."