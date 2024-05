In de schulden na een erfenis: 'Ik kreeg dit ineens op mijn bord'

Erf je altijd de schulden van je ouders?

Nee, je kan een erfenis verwerpen. Hiervoor moet de erfgenaam een formulier invullen en opsturen naar de rechtbank die hoort bij de woonplaats van de overledene. Dat kost 155 euro aan rechtbankkosten.

Soms weet je niet of de overledene schulden of juist vermogen nalaat. In dat geval kan de erfgenaam de erfenis 'beneficiair aanvaarden'. Dit houdt in dat je de erfenis mag houden als er vermogen is, maar dat als er alleen schulden overblijven, je die niet hoeft te betalen.

Ook deze optie moet je via de rechtbank regelen en kost 155 euro.

Een derde route is zuiver aanvaarden. In dat geval zijn alle eigendommen, maar ook alle schulden voor de erfgenaam. Ook als de schuld groter is dan de eigendommen.

In de praktijk komt het ook voor dat erfgenamen per ongeluk een erfenis zuiver aanvaarden. Bijvoorbeeld door geld van de overledene (tijdelijk) op de eigen bankrekening te zetten of waardevolle spullen mee te nemen uit het huis.