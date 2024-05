Afgesloten rijstrook leidt tot lange file op A7 richting Amsterdam

Op de A7 tussen Hoorn en Purmerend is nog maar één rijstrook open, waardoor automobilisten al de hele ochtend in de file staan. De vertraging liep op het drukste moment op tot anderhalf uur. Ook verkeer dat de drukte probeerde te vermijden door via de N247 te rijden, stond vast. Inmiddels is de vertraging afgenomen tot ongeveer een kwartier.