Schatjes!-acteur en muzikant Frank Schaafsma (59) overleden

Acteur en muzikant Frank Schaafsma is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij werd in 1984 landelijk bekend door zijn hoofdrol in de populaire film Schatjes!.

Andere rollen

Na zijn doorbraak speelde Schaafsma onder meer in de serie We zijn weer thuis en had hij (bij)rollen in meerdere films als Bastille (1985), Field of Honor (1986) en De zwarte meteoor (2000). Ook was Schaafsma te zien in de series Flikken Maastricht, Westenwind en Goede tijden, slechte tijden.