Oud-minister Hennis wordt VN-gezant in Libanon

Oud-minister Jeanine Hennis-Plasschaert wordt speciaal gezant voor de Verenigde Naties in Libanon. Dat is bekendgemaakt door de VN.

Hennis (51) was de afgelopen ruim vijf jaar VN-gezant in Irak en maakte onlangs bekend daarmee te willen stoppen. Eerder was ze namens de VVD onder meer Europarlementariër en minister van Defensie in het kabinet-Rutte II.