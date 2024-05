IJF Julie Beurskens (archieffoto)

NOS Sport • vandaag, 11:53 • Aangepast vandaag, 21:24 Judoka Beurskens strandt op WK in tweede ronde, Heydarov eindelijk wereldkampioen

Judoka Julie Beurskens is op de tweede dag van de WK in Abu Dhabi uitgeschakeld in de tweede ronde. In de klasse tot 57 kilogram verloor de Amersfoortse met waza-ari van de Canadese Jessica Klimkait, de nummer twee van de wereldranglijst.

De 20-jarige Beurskens bereikte de tweede ronde door haar eerste partij met waza-ari te winnen van Pihla Salonen uit Finland. Later op de dag kwamen geen Nederlanders meer in actie. Het toernooi duurt tot en met donderdag.

WK judo live bij de NOS De finalesessies op de WK judo zijn het gehele WK (tot en met 23 mei) vanaf 15.55 uur dagelijks te zien bij de NOS via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

De WK in Abu Dhabi zijn voor de Nederlandse judoka's het laatste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen. Op 28 mei wordt besloten wie meegaan naar Parijs. Per gewichtsklasse mogen op de WK twee Nederlanders meedoen, op de Spelen slechts één judoka.

Zondag verraste de Nederlandse judoka Tornike Tsjakadoea in de klasse tot 60 kilogram met een knappe overwinning op regerend wereldkampioen Francisco Garrigós. In de achtste finales verloor Tsjakadoea vervolgens na een straf wegens passiviteit.

Eindelijk wereldtitel voor Heydarov

Het mooiste moment van de tweede dag van de WK judo in Abu Dhabi vond plaats in de finale van de mannen tot 73 kilogram. Daar stonden meervoudig en regerend Europees kampioen Hidayat Heydarov (Azerbeidzjan) en Tatsuki Ishihara (Japan) tegenover elkaar. Heydarov is de nummer één van de wereld en won nog nooit WK-goud. Tot vandaag.

AFP Heydarov sjort aan het jasje van Ishihara

Tien seconden voor tijd stond de man uit Azerbeidzjan een vol punt achter. Maar in een ultieme poging rolde hij de Japanner nog op de rug. De jury moest nog een keer goed kijken in de herhaling en oordeelde toen: ippon Heydarov.

De blijdschap van Heydarov was minstens zo mooi als de worp. Huilkreten galmden door de judohal en Heydarov viel hij zijn coach snikkend in de armen. Eindelijk wereldkampioen, zeiden zijn betraande ogen. Nu nog de olympische titel in Parijs komende zomer.

De wereldtitel bij de vrouwen in de gewichtsklasse tot 57 kilogram ging naar de Zuid-Koreaanse Huh Mimi, die de Canadese Christa Deguchi versloeg. De finale bij de mannen tot 66 kilogram was een Japans judofeest, waarbij Ryoma Tanaka zijn landgenoot Takeshi Takeoka versloeg.

Welke Nederlander judoot deze WK wanneer? Dinsdag komen in de klasse tot 63 kilogram Joanne van Lieshout en Geke van den Berg in actie, in de klasse tot 81 kilo judoot ook Frank de Wit die dag. Woensdag verschijnen Hilde Jager (-70 kg), Margit de Voogd (-70 kg), Guusje Steenhuis (-78 kg) en Noël van 't End (-90 kg) op de mat. Donderdag is het de beurt aan Marit Kamps (+78 kg), Karen Stevenson (+78 kg), Simeon Catharina (-100 kg), Michael Korrel (-100 kg), Jelle Snippe (+100 kg) en Jur Spijkers (+100 kg). Op de slotdag zijn de mixed teams-competitie, waar voor Nederland Koen Heg (-73 kg) en Mark van Dijk (-90 kg) worden ingevlogen naar Abu Dhabi.