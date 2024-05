Dierenambulance De python is overgebracht naar een reptielenopvang

Puber vindt koningspython tussen hockeyvelden Spijkenisse

Een puber heeft afgelopen week een koningspython aangetroffen tussen de hockeyvelden van de Hockeyvereniging Spijkenisse (HVS). Het is nog een raadsel hoe het dier daar is terechtgekomen.

De grijsbruine wurgslang is inmiddels naar de reptielenopvang in Zwanenburg overgebracht, laat een woordvoerder van de dierenambulance weten bij de regionale omroep Rijnmond. Daar kan het dier verblijven totdat duidelijk is wie de eigenaar is.

Koningspythons, die anderhalve meter lang kunnen worden zijn niet giftig. Op de site van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren worden ze beschreven als "vrij rustig en vriendelijk".

"De koningspython is meestal goed te hanteren en weinig agressief", aldus de website. Er is in Nederland geen vergunning nodig om een koningspython te houden of te verkopen.

Om de dieren in gevangenschap te mogen houden moet de eigenaar wel in het bezit zijn van een verklaring van herkomst. Bij slangenhouders in Nederland gaat het in veruit de meeste gevallen om dieren die in gevangenschap zijn gekweekt.