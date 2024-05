Twee gewonden bij schietpartij café Brussel

In Brussel zijn twee mannen gewond geraakt nadat twee personen op een scooter het vuur hadden geopend op een café. Een van de slachtoffers is zwaargewond, zegt de politie tegen Het Nieuwsblad . Beide slachtoffers zijn met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg even na 23.00 uur een melding van een schietpartij bij het café, dat zich bevindt aan de Stalingradlaan in het centrum van de Belgische hoofdstad. Hulpverleners troffen de zwaargewonde man daar bewusteloos aan.

De daders zijn nog voortvluchtig. Hun motief is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of de daders bekenden waren van de slachtoffers.