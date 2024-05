Fietser (56) overleden na mogelijk opzettelijke aanrijding door ANWB-busje

De 56-jarige fietser die donderdag in Eindhoven werd aangereden door een busje van de ANWB Wegenwacht is vandaag aan zijn verwondingen overleden.

De aanrijding vond afgelopen donderdag rond 17.30 uur plaats op de Van Minderhoutstraat in Eindhoven. De fietser raakte toen zwaargewond. De politie pakte de 58-jarige man vrijwel meteen op. De ANWB bevestigde even later dat de verdachte inderdaad een medewerker is.