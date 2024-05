Dreigende situatie in Rotterdam: man zet gaskraan open en politie ontruimt woningen

In Rotterdam heeft de politie een aantal woningen ontruimd vanwege een dreigende situatie. Een man heeft de gaskraan van zijn woning in de Brederodestraat opengedraaid en schreeuwt uit zijn raam.

Tientallen mensen zijn uit hun huis gehaald. De politie heeft een ruime afzetting in de omgeving gemaakt; een aantal straten is afgezet. Bewoners worden in een nabijgelegen sportcentrum opgevangen.