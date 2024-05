NOS De vrouw deed valse aangiften tegen een man die haar zou lastigvallen

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 18:13 Vrouw die zichzelf stalkte moet anderhalf jaar de cel in

Een 34-jarige vrouw uit Putten is veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor het in scène zetten van haar eigen stalking. Jarenlang deed ze aangiftes tegen een man die haar zou lastigvallen, waarvoor hij een jaar onterecht vastzat.

Sanne S. deed meerdere valse aangiften waarin ze de man beschuldigde van bedreiging, belaging, belediging en discriminatie. Ze stuurde daarbij kaarten, sms'jes en een mes naar zichzelf uit naam van de man. De politie en het Openbaar Ministerie geloofden haar beschuldigingen.

De 55-jarige man werd in 2019 veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en hij moest een schadevergoeding betalen. De celstraf heeft hij inmiddels uitgezeten. Nu blijkt hij onschuldig. Het OM heeft excuses aangeboden aan de man.

Sanne S. moet nu van de rechter anderhalf jaar de cel in, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ze is wel verminderd toerekeningsvatbaar verklaard vanwege een persoonlijkheidsstoornis en een posttraumatische stressstoornis. Ze mag vijf jaar lang geen contact hebben met haar slachtoffer.

Psychiatrische inrichting

S. liep stage in een psychiatrische inrichting, waar het slachtoffer patiënt was. Ze zouden daar een conflict hebben gehad over medicatie, schrijft Omroep Gelderland.

Dat S. in scène had gezet dat ze gestalkt werd, kwam eind 2021 aan het licht toen de onschuldige man zich meldde bij het RTL-programma Zeeman Confronteert: Stalkers. De programmamakers kwamen erachter dat S. gebruik had gemaakt van spoofing, een truc waarmee je kan doen of een telefoon van iemand anders belt of berichtjes stuurt, terwijl je dat met je eigen toestel doet. Geconfronteerd met bewijs bekende S. en betuigde ze spijt.

Schadevergoeding

De man die onterecht vastzat kan aanspraak maken op een schadevergoeding. Voor elke dag dat iemand onterecht vast heeft gezeten in een gevangenis wordt in Nederland standaard 80 euro uitgekeerd. In sommige gevallen kan er sprake zijn van een hogere vergoeding, bijvoorbeeld als er psychische zorg nodig is als gevolg van de detentie.