Afstudeerspeech footballspeler valt slecht: 'Seksistisch en homofoob'

American footballspeler Harrison Butker heeft zich de woede van progressief Amerika op de hals gehaald met een afstudeerspeech. De kicker van Super Bowl-winnaar Kansas City Chiefs was afgelopen zaterdag de hoofdgast bij de ceremonie op een katholieke universiteit in Kansas.

Hij voegde eraan toe dat het leven van zijn eigen vrouw pas echt was begonnen "toen ze haar roeping als echtgenote en moeder had gevonden". 'Huisvrouw' is volgens hem "een van de meest belangrijke titels die er is".