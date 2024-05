Verdwenen Nijltak bleek cruciaal voor bouw piramides

Een verdwenen tak van de Nijl blijkt cruciaal te zijn geweest bij de bouw van tientallen piramides in Egypte. Wetenschappers vroegen zich af hoe de oude Egyptenaren de enorme bouwwerken mijlenver van een transportroute konden bouwen, maar de rivier blijkt in de oudheid een stuk dichterbij te hebben gelegen.

In een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Nature leggen de onderzoekers uit dat de zijarm het mogelijk maakte om de zware rotsblokken die gebruikt werden voor de piramides naar de bouwplaats te vervoeren vanuit steengroeves elders. Ook kunnen de enorme hoeveelheden voedsel die nodig waren om het legertje aan arbeiders te voeden zo zijn vervoerd.

Met een grondradar, satellietbeelden, oude landkaarten en grondboren is nu de oude loop van de rivier in kaart gebracht. De verloren zijtak noemen de onderzoekers de Ahramat-arm, naar het Arabische woord voor piramide.

Hoefijzermeer

Hoofdonderzoeker Eman Ghoneim kwam de Ahramat op het spoor door onderzoek te doen naar de vorming van het landschap. Zo ligt er nog altijd een hoefijzermeer ten westen van de Nijl. Dat is het restant van wat ooit een bocht was in de meanderende rivier. Op oude kaarten bleek die afgesloten lus ook al te zien.