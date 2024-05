Bezetting gebouw Universiteit Leiden in Den Haag voorbij, geen aanhoudingen

De bezetting van het Wijnhavengebouw van de Universiteit Leiden (UL) in Den Haag is voorbij. Alle pro-Palestijnse demonstranten hebben het gebouw verlaten, laat de politie op X weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Protesten elders

Het is al langere tijd onrustig bij universiteitsgebouwen in Nederland. In Amsterdam liepen protesten vorige week en deze week uit de hand en kwam de mobiele eenheid in actie. De Universiteit van Amsterdam besloot daarop de afgelopen dagen de deuren gesloten te houden. Vandaag konden studenten weer colleges volgen.