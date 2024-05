Landelijke pinstoring voorbij, veel betalingen mislukt

Een pinstoring heeft vanavond urenlang problemen veroorzaakt met betalingen. 30 tot 40 procent van alle pinbetalingen was getroffen, schat een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland. Die sprak van een "grote storing".

De storing begon rond 18.00 uur en was na een paar uur verholpen. Het lijkt erop dat de problemen begonnen bij een transactieverwerker, zegt de woordvoerder van Betaalvereniging Nederland.

De pinstoringen leidden tot teleurstellingen bij mensen in supermarkten en winkels. Bij een IKEA-filiaal in Haarlem deelde het personeel koekjes uit. Bij diverse supermarkten werd bij de ingang gevraagd of mensen contant konden betalen. Anders mochten ze niet naar binnen.