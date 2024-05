SQ Vision De motorrijder reed vanmorgen een huis binnen

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 10:33 • Aangepast vandaag, 11:37 Motorrijder met vuurwapen op zak rijdt huis binnen in Helmond

Een motorrijder is vanmorgen rond 05.00 uur een huis binnengereden in Helmond met een vuurwapen in de hand. De bestuurder zou eerder die ochtend op een auto vlak bij dat huis geschoten hebben en sloeg na het incident op de vlucht.

De politie zoekt nog steeds naar de vermoedelijke schutter. Agenten deden een inval bij een huis om de hoek, maar daar werd niemand aangehouden.

Het is voor de politie nog een raadsel hoe de motorrijder in de hal van het huis is terechtgekomen. Omdat het onderzoek nog loopt, is er verder nog weinig bekend over de zaak. Wel laat een woordvoerder weten dat er voor zover bekend geen gewonden gevallen zijn.

Videobeelden

Op videobeelden van Omroep Brabant is te zien dat de motor in de hal van het huis aan de Van den Dungenstraat ligt. De regionale omroep schrijft dat de crash vermoedelijk een gevolg is van een mislukte vluchtpoging. Buurtbewoners hoorden vlak daarvoor namelijk schoten en een auto in de buurt van het huis heeft aan beide kanten kapotte ruiten.

De vermoedelijke schutter is er te voet vandoor gegaan en nog niet gevonden door de politie. De forensische opsporing en de recherche doen onderzoek in de straat en in het huis, de omgeving is daarom tijdelijk afgezet. De politie roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden.

SQ Vision De ruiten van de auto vlakbij het huis zijn aan beide kanten kapot