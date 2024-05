Lessen voor 'nieuwe' Vinexwijken: hou de ruimte flexibel

Wat is een vinexwijk?

Vinex staat voor: Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. Het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wees in 1993 aan de rand van steden gebieden aan waar duizenden nieuwbouwwoningen moesten komen. In totaal zijn er 400.000 woningen gebouwd. De grootste Vinexwijk is Leidsche Rijn bij Utrecht. Daar zijn inmiddels bijna 19.000 woningen gebouwd. Andere Vinexwijken zijn Reeshof bij Tilburg en Vathorst bij Amersfoort.

Het doel was om de middenklasse in de stad te houden. De verwachting was dat middenklassegezinnen zonder die wijken naar koophuizen buiten de stad zouden verhuizen. De woningen moesten de 'goedkope scheefheid' verminderen. Dat houdt in dat huishoudens met een relatief hoog inkomen in een goedkope woning wonen, waardoor die niet beschikbaar is voor huishoudens met een lager inkomen. Door die huishoudens naar duurdere woningen in een Vinexwijk te verleiden, kwamen andere woningen vrij.