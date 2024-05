Celstraffen tot 14 jaar in hoger beroep 'zwembadmoord' Marum

Twee schoonfamilieleden en de ex-partner van de in 2012 vermoorde Jan Elzinga zijn in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar cel. Volgens het hof is er voldoende bewijs tegen de drie voor de zogeheten 'zwembadmoord' in Marum. Een vierde verdachte is voor zijn aandeel veroordeeld tot zes jaar cel.