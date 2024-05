ANP Wouter Kolff

NOS Nieuws • vandaag, 14:28 Burgemeester van Dordrecht wordt commissaris van de Koning in Zuid-Holland

VVD'er Wouter Kolff wordt de nieuwe commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hij is nu nog burgemeester van Dordrecht en voorzitter van het Veiligheidsberaad. De leden van de Provinciale Staten dragen hem voor als opvolger van Jaap Smit, die op 1 september stopt en met pensioen gaat.

Kolff is sinds 2017 burgemeester van Dordrecht en werd vorig jaar nog voor een nieuwe periode van zes jaar benoemd. Toen zei hij dat de eerste zes jaar in Dordrecht voorbij waren gevlogen en dat hij ontzettend veel plezier in het werk had.

Nu laat Kolff weten dat hij zich verheugt op zijn nieuwe baan als commissaris. "Erg eervol om voorgedragen te zijn als de nieuwe commissaris van de Koning in onze provincie. Ik zal de warme contacten met de Dordtenaren erg missen, maar blijf me voor Hollands oudste stad inzetten, evenals voor de vele andere steden en dorpen in de 50 gemeenten van Zuid-Holland."

Veiligheidsberaad

Wouter Kolff heeft jarenlange ervaring als bestuurder. Hij was eerder vijf jaar burgemeester en twee jaar wethouder in Nieuwegein.

Sinds 2023 was hij ook voorzitter van het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de 25 veiligheidsregio's. Als voorzitter kwam hij geregeld in het nieuws rondom de discussie over de spreidingswet, oproepen voor nieuwe noodopvanglocaties voor vluchtelingen en de opvang van Oekraïners. Zo pleitte hij voor een versobering van de leefgeldregeling voor Oekraïners. Volgens hem reisden sommige Oekraïense vluchtelingen vanwege die leefgeldregeling door naar Nederland.

Kolff moet nog officieel worden voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken. Als die de aanbeveling overneemt, wat vrijwel altijd gebeurt, kan de 47-jarige Kolff officieel worden benoemd door koning Willem-Alexander.