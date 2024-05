ANP Winkelend publiek in Groningen

NOS Nieuws • vandaag, 09:30 • Aangepast vandaag, 10:14 Na lichte groei, nu weer kleine krimp van Nederlandse economie

De Nederlandse economie kwakkelt. In het eerste kwartaal van dit jaar kromp de economie met 0,1 procent, blijkt uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Eind vorig jaar was er voor het eerst in negen maanden juist weer sprake van een kleine groei. Die is nu dus weer ten einde.

"Dit past toch wel een beetje in het economische beeld waar we al anderhalf jaar inzitten van stagnatie en lichte krimp", zegt CBS hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. "Eind vorig jaar was het nog positief, begin dit jaar valt het toch weer wat tegen."

Kleding, schoenen en vliegvakanties

Eind 2023 waren het de consumentenuitgaven die zorgden voor de stijging. Die stegen wederom in de eerste drie maanden van het jaar, met 0,7 procent. Het CBS noemt specifiek kleding, schoenen en vliegvakanties als belangrijkste bestedingen. Maar deze groei was niet groot genoeg om het minnetje te voorkomen. Dat zit hem vooral in de industrie die met 3,8 procent daalde.

"Die heeft een heel moeilijk kwartaal achter de rug, vooral de machine- en transportmiddelenindustrie", zegt Van Mulligen. "Maar er wordt nog wel steeds meer geïnvesteerd door het Nederlandse bedrijfsleven, dus dat betekent dat er vertrouwen is in de toekomst." Volgens hem luidt deze krimp dus niet per se het begin aan van een grotere recessie.

Andere EU-landen

De 0,1 procent daling is opvallend, omdat omringende EU-landen wel groeien. In België was de groei 0,3 procent, in Duitsland en Frankrijk 0,2 procent en in de hele EU kwam de groei uit op 0,3 procent. Volgens Van Mulligen komt dit dus door de krimp in de industrie. "Het feit dat landen om ons heen groeien is voor Nederland ook goed nieuws, want dan kunnen hen gebruiken om ons uiteindelijk weer aan op te trekken."

De ontwikkeling van de economische groei tot en met eind vorig jaar: