vandaag, 07:29 Wennen, maar opvallend romig: ijs van varkensmelk in Bathmen

Het is even wennen voor de meeste mensen die het proberen, maar de eerste reacties zijn positief. Sinds Hemelvaart verkoopt boer Erik Stegink in Bathmen ijs dat hij maakt van varkensmelk. Voor zover bekend heeft hij daarmee een primeur in Nederland.

"Eerder verkochten we al eens kaas van onze varkensmelk. Dat kwam door iemand die hier op bezoek was en zich afvroeg waarom we geen kaas maakten van de melk", vertelt Stegink bij Oost. "Dat idee hebben we uitgewerkt, maar omdat er zoveel tijd en ook zoveel liter nodig is voor een kilo kaas, is dat heel kostbaar. Dit ijs kost ook tijd, maar we hebben er minder melk voor nodig."

Evengoed is het handwerk, want melkrobots voor varkens bestaan niet. "Een moedervarken geeft zo'n twaalf tot veertien keer per dag melk. Dan heb je in een keer een volle uier. De biggetjes zitten er meteen bij, maar sinds kort 'ligt' de boer er ook tussen," legt Stegink uit. "Met de hand 'strippen' wij de speen. De melk vangen we op in een klein bakje. Uiteindelijk wordt die melk verwerkt in het roomijs."

Een beetje vettig

Samen met een ijsboerderij uit Holten ontwikkelde Stegink de smaak van het ijs. "Een beetje vettig, lekker romig. Het is heerlijk ijs", reageert een bezoeker van zijn hoeve. "Mensen vinden het hartstikke leuk, we zijn al bijna door onze eerste voorraad heen", zegt Stegink.

Zo wordt een nieuwe ijssoort aan de bekende soorten toegevoegd. IJs van geitenmelk is tegenwoordig overal te krijgen, sinds 2011 is in Nederland ook kamelenijs verkrijgbaar.

Biggetjes

Blijft de vraag of de biggetjes niks tekort komen, nu de boer de moedermelk afneemt. Nee, bezweert Stegink. "De biggetjes hebben er geen last van, we gebruiken op een stal van 25 zeugen per varken zo'n één of twee liter melk. Het ene varken geeft wat meer melk dan het andere. Biggetjes drinken hier ook bij de verschillende andere zeugen, dus ze komen niks tekort."