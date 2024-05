ANP George Groot in 2007

NOS Nieuws • vandaag, 23:41 Cabaretier George Groot (Don Quishocking) overleden

Cabaretier George Groot is overleden. Hij was vooral bekend van Don Quishocking, de cabaretgroep die hij mede oprichtte en die vooral in de jaren 70 succes had. Groot was 82 jaar. Twee jaar geleden werd kanker bij hem vastgesteld.

Groot studeerde Nederlands in Amsterdam toen hij in 1966 met een oproep op het universitaire prikbord het initiatief nam voor een cabaretavond. Het leidde tot Don Quishocking, met zijn vrouw Anke, Jacques Klöters, Pieter van Empelen en Fred Florusse.

In 1968 won de groep het Cameretten-festival en in de jaren 70 volgde meer succes. Don Quishocking stond bekend om de maatschappijkritische teksten, scherpe ironie en harmonieuze samenzang. Groot schreef een groot deel van de teksten.

Het nummer De oude school, waarvan de tekst werd geschreven door Willem Wilmink. George Groot zit op de voorgrond in het oranje.

In de loop der jaren ontstond onenigheid binnen Don Quishocking. Die werd vooral veroorzaakt doordat Groot zich aansloot bij de Bhagwan-beweging, genoemd naar een omstreden spiritueel leider uit India. Het cabaretprogramma Wij zijn volstrekt in de war (1981) ging over die onderlinge spanningen.

Het was ook meteen het laatste programma van Don Quishocking met de toenmalige groepsleden. Sindsdien deed Don Quishocking, inclusief Groot, nog wel geregeld shows in andere samenstellingen. Dat gebeurde bijvoorbeeld met Joke Bruijs in de plaats van Groots vrouw Anke.

ANP Don Quishocking in 1986 (George Groot tweede van rechts)

Groot was behalve cabaretier ruim dertig jaar lang docent aan diverse kunst- en theateracademies in Nederland. Ook schreef hij teksten voor onder anderen Jenny Arean, Adelheid Roosen en Paul de Leeuw.

In een afscheidsinterview met de Volkskrant, vandaag na zijn dood gepubliceerd, blikt Groot trots terug. "Ik had voordien vaak het gevoel: ik doe maar wat in het leven. Maar als ik dan in ons programmaboekje zag welke nummers ik allemaal had geschreven, dacht ik: nou George, je doet wel degelijk iets."