Conflicten dwingen recordaantal mensen te vluchten in eigen land

De conflicten in Sudan, Gaza en de Democratische Republiek Congo hebben het aantal mensen dat in eigen land op de vlucht is naar recordhoogte doen stijgen. Eind 2023 waren 75,9 miljoen mensen 'intern ontheemd', blijkt uit cijfers van het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), een Noorse ngo. Dat zijn 4,8 miljoen mensen meer dan een jaar eerder.

In vijf jaar tijd is het aantal intern ontheemden dat vluchtte voor geweld met 22,6 miljoen toegenomen: een stijging van 49 procent. Volgens het rapport komt dit met name door de Russische inval in Oekraïne en door conflicten in Ethiopië, Congo en Sudan. In dat laatstgenoemde land telde het IDMC eind 2023 9,1 miljoen intern ontheemden; het hoogste aantal dat in een land werd vastgesteld sinds de organisatie in 2008 begon met tellen.