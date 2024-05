Nobelprijswinnende schrijver Alice Munro (92) overleden

De Canadese schrijver Alice Munro is op 92-jarige leeftijd overleden. Munro schreef korte verhalen en kreeg daarvoor in 2013 de Nobelprijs voor de Literatuur.

Munro werd geboren in de Canadese provincie Ontario en begon als tiener met het schrijven van korte verhalen. Het duurde nog zo'n twintig jaar voor haar eerste bundel verscheen, maar dat leverde haar in 1968 direct een grote Canadese literaire prijs op.

Erna publiceerde ze om de paar jaar een nieuwe verhalenbundel. Veel van Munro's verhalen spelen zich af in kleine dorpen in Ontario en gaan over problematische relaties tussen mannen en vrouwen.

De Canadese Tsjechov

Dementie

Munro's laatste bundel, Dear Life, verscheen in 2012. In het Nederlands werd het vertaald als Lief leven. Andere Nederlandse titels zijn De mannen van Jupiter, De liefde van een goede vrouw en Weg van haar.

Munro kampte al jaren met haar gezondheid, onder meer met dementie. Haar broze gestel was ook de reden dat ze in 2013 niet in Stockholm was voor de uitreiking van de Nobelprijs. Munro overleed gisteren in een verzorgingstehuis in Ontario.