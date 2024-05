Giroud verlaat Milaan en verhuist naar Los Angeles FC

De aanvaller, die met Frankrijk in 2018 wereldkampioen werd en ook nog WK- en EK-zilver won, speelde 130 duels voor Milan, maakte 48 doelpunten en werd in 2022 kampioen met de club.

Debuut eind juli

"We zien bij Olivier een combinatie van kwaliteiten. Hij kan zich laten zakken, is een aanspeelpunt en een afmaker", zei algemeen directeur John Thorrington van Los Angeles FC . "En hij speelt voor Frankrijk en AC Milan in een systeem dat vergelijkbaar is met het onze."