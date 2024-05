Reclamebord groter dan olympisch zwembad waait om in Mumbai: 14 doden

In de Indiase stad Mumbai zijn zeker veertien mensen om het leven gekomen nadat een reclamebord naar beneden was gevallen tijdens noodweer. Zo'n 75 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, ongeveer 25 mensen liggen vermoedelijk nog bekneld, zeggen de lokale autoriteiten.

Op videobeelden die rondgaan op sociale media is te zien dat een reclamebord, groter dan een olympisch zwembad, omwaait en terechtkomt op huizen en een tankstation naast een drukke weg. Dat gebeurde in een oostelijk gelegen buitenwijk van de miljoenenstad.

Enorm reclamebord in Mumbai valt om door windvlaag

Op dat moment had de stad te maken met zware regenval, onweer en een zandstorm. Door het slechte weer kwam het verkeer tot stilstand en werd het vliegverkeer verstoord.

Volgens de gemeente had de eigenaar van het reclamebord geen vergunning om het op te hangen. Het bord was 1338 vierkante meter groot, zegt de gemeente. Dat is groter dan een olympisch zwembad (1250 m2) en negen keer zo groot als de toegestane afmetingen voor het ophangen.