ANP De minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind tijdens een debat over de capaciteitsproblemen bij gevangenissen

NOS Nieuws • vandaag, 18:58 Weerwind: ook zwaarder gestraften onder mensen die nog niet in cel zitten

Niet alleen mensen die een straf van een paar maanden moeten uitzitten, lopen vrij rond, ook zwaarder gestraften zitten vanwege personeelstekorten nog niet in de cel. Dat schrijft demissionair minister Weerwind aan de Tweede Kamer. Mensen die thuis op een plek in de cel wachten worden zelfmelders genoemd.

Bijna 90 mensen die voor een misdrijf veroordeeld zijn, maar niet in de cel zitten, wachten op het uitzitten van een straf van langer dan een jaar, staat in een overzicht van de minister.

Weerwind schrijft dat hij in het debat "onvoldoende" heeft duidelijk gemaakt dat "ook mensen met hogere straffen in aanmerking kunnen komen voor de zelfmeldstatus".

Het gaat om verdachten van drugsdelicten maar ook om een verdachte van een verkeersongeval met dodelijke afloop.

'Nog meer zelfmelders dan gedacht'

De NOS meldde eerder al dat zo'n 2400 veroordeelden niet in de cel zitten terwijl dat eigenlijk wel zou moeten. In de brief van Weerwind staat dat er inmiddels 2655 zijn die wachten op een plek in de gevangenis. De cellen zijn er wel, maar er is dus niet genoeg personeel. Sinds december worden sommige gevangenen niet meer opgeroepen.

Partijen in de Kamer zitten in hun maag met het systeem van de zelfmelders, bleek vorige maand in een debat. Om het systeem beter te kunnen beoordelen had de Kamer Weerwind om een uitvoerig overzicht gevraagd.

Weerwind schrijft nu dat het bij het overgrote deel van de betrokken veroordeelden om korte straffen tot 90 dagen gaat, maar dat er ook langer gestraften tussen zitten. Zo wacht twaalf zelfmelders een straf van meer dan drie jaar, van wie er één nog 4,5 jaar moet zitten.

Van de tien zelfmelders die het langst moeten zitten is het merendeel veroordeeld voor drugsdelicten, schrijft Weerwind. Onder deze tien zaken is ook één veroordeling wegens een verkeersdelict: het onder invloed veroorzaken van een ernstig verkeersongeval met dodelijke slachtoffers, blijkt uit de brief.

Ook is er sprake van een zaak met oplichting in georganiseerd verband en een met vervalsing. Alle tien de veroordeelden hadden een buitenlandse veroordeling die in een andere lidstaat van de Europese Unie is opgelegd. De vonnissen zijn in het kader van strafoverdracht naar Nederland overgedragen.

Weerwind, die ook aan andere maatregelen werkt om de problemen op te lossen, schrijft dat hij per 1 juli weer wil beginnen met het oproepen van de "zelfmelders met de langste strafduren".