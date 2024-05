10- tot 14-jarigen beginnen vaker eigen bedrijf

In 2019 waren het 112 jonge ondernemers. Op dit moment staan er 355 kinderen tussen de 10 tot 14 jaar ingeschreven in het handelsregister. De meesten zijn 14 jaar. Er zijn ook twaalf kinderen bij van 10.

Veruit de meeste tieners in die leeftijdscategorie verkopen online. Meestal gaat het om kleding of andere mode-artikelen, zoals sieraden of make-up. Ook het verkopen van snoep en andere etenswaren op markten is populair onder kinderen.