Podcast De Dag: 'Maak een einde aan eindexamens'

Hoewel ruim 40.000 vmbo-basisberoepsgerichte en -kaderberoepsgerichte eindexamenkandidaten een maand geleden al begonnen, begint voor het gros van de eindexamenleerlingen deze week de examenperiode. In totaal doen ongeveer 200.000 leerlingen eindexamen. Veel van hen hebben last van prestatiedruk en ervaren stress.

Ook in de les wordt er heel gericht toegewerkt naar de examens, vertelt Arnoud Kuijpers. Hij is docent Nederlands op het Coornhert Gymnasium in Gouda. Er wordt geoefend op wat voor soort antwoorden er verwacht worden en specifieke onderdelen van het curriculum. Kuijpers vindt het voor zowel leerling als docent jammer dat daardoor de aandacht voor andere belangrijke of inspirerende onderwerpen wegvalt.