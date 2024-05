AFP Een protest in Londen tegen de veiligheidswet die in Hongkong is doorgevoerd

NOS Nieuws • vandaag, 01:41 'Chinese studenten in buitenland worden in de gaten gehouden door China'

Studenten uit China en Hongkong die in het buitenland studeren krijgen daar ook te maken met intimidatie, en worden lastiggevallen en in de gaten gehouden. De Chinese autoriteiten proberen te voorkomen dat deze studenten zich bezighouden met 'gevoelige' of politieke onderwerpen in het buitenland. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat Amnesty International vandaag uitbrengt.

Zo beschrijven Chinese studenten die de mensenrechtenorganisatie heeft gesproken hoe ze werden gefotografeerd bij demonstraties in de steden waar ze wonen. Ook vertelden ze dat hun families in China door de politie zijn bedreigd vanwege hun activisme in het buitenland. Er wordt dan gedreigd met het afnemen van hun paspoort of het stopzetten van het pensioen.

Een Chinese student die in het buitenland studeert vertelde dat ze meedeed aan een herdenking voor het neerslaan van de Chinese studentenopstand op het Tiananmen-plein in Peking in 1989. Binnen een paar uur hoorde ze van haar vader in China dat de veiligheidsdienst contact met hem had opgenomen.

'Geschokt'

Ze vertelden hem dat hij zijn dochter die in het buitenland studeert moest opvoeden zodat ze geen bijeenkomsten bijwoont die "de reputatie van China in de wereld kunnen schaden". De studente zei dat ze geschokt was door de snelheid waarmee de Chinese autoriteiten haar als deelnemer hadden geïdentificeerd en haar vader hadden gevonden.

Het rapport van Amnesty International is naar eigen zeggen het breedste onderzoek tot nu toe naar de Chinese repressie bij buitenlandse universiteiten. Amnesty hield diepte-interviews met 32 Chinese studenten die aan universiteiten in acht verschillende landen studeerden waaronder Nederland. Een derde van hen zei geïntimideerd te zijn door de Chinese overheid.

Naar schatting studeren zo'n 900.000 Chinese studenten in het buitenland. Amnesty International roept de regeringen van de gastlanden en universiteiten op meer te doen om de rechten te beschermen van studenten die dreiging ervaren van de Chinese overheid.