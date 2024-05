Ajax naar voorronde Europa League dankzij hattrick Bergwijn en hulp Feyenoord

Die plaats geeft recht op de tweede kwalificatieronde van de Europa League. NEC en FC Utrecht zullen met Sparta en Go Ahead Eagles in de play-offs strijden om een plek in de tweede kwalificatieronde van de Conference League.

Ajax en Almere zorgden voor een gezapige openingsfase zonder echte kansen, maar na een klein halfuurtje was het tijd voor Bergwijn. De van een schorsing teruggekeerde aanvoerder had slechts negen minuten nodig om een zuivere hattrick te maken.

Feyenoord zit NEC dwars

NEC mocht in de achtervolging op Ajax geen punten verspelen tegen Feyenoord, dat al zeker is van plaats twee in de eredivisie. Hoewel de eerste goede kans voor NEC was - Kodai Sano mikte net naast - waren het de Rotterdammers die vlak voor rust op voorsprong kwamen via Calvin Stengs, die in de korte hoek raak schoot (0-1).