Burgemeester Leiden staakt marathon door te veel onwelwordingen deelnemers

Het is niet bekend hoeveel mensen onwel zijn geworden en hoe het met hen gaat. Meerdere ambulances zijn opgeroepen. De afstand van de 10 kilometer was al eerder in overleg met hulpdiensten gestaakt. Daarvoor was de start door de warme weersomstandigheden al met een uur uitgesteld.

Startvak

"Iedereen stond al in het startvak, toen er werd omgeroepen dat de wedstrijd over de 10 kilometer werd afgelast", zegt een verslaggever van Omroep West . "Het lijkt hier goed mis te zijn. Overal zijn hulpdiensten aan het werk."

"Het is druk, het is warm, dus het is niet vreemd dat mensen last hebben van de hitte", zei organisator Tjeerd Scheffer eerder vanmiddag tegen Omroep West. Overal langs het parcours staan hulpdiensten opgesteld om lopers in geval van nood te helpen.