ANP Rick Brink

NOS Nieuws • gisteren, 23:51 Oud-'minister Gehandicaptenzaken' Rick Brink (38) overleden

CDA-fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Overijssel Rick Brink (38) is onverwachts overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van het CDA aan RTV Oost. Brink verwierf in 2019 landelijke bekendheid als officieuze minister van Gehandicaptenzaken, een functie die in het leven werd geroepen door KRO-NCRV om mensen met een beperking te vertegenwoordigen.

Brink, die zelf in een rolstoel zat, werd bij een live-uitzending verkozen tot 'minister', iets waarvoor hij wekenlang campagne had gevoerd. Hij vervulde de functie tot 2021. Hij bleef daarna actief bij KRO-NCRV als adviseur inclusie.

Zo werd Rick Brink verkozen tot de eerste minister van Gehandicaptenzaken:

1:28 Rick Brink is eerste minister van Gehandicaptenzaken

Voor 2019 was hij al jaren actief als politicus. Zo was hij fractievoorzitter in de gemeenteraad van Hardenberg. Een paar uur voor zijn overlijden was hij nog aanwezig bij de molen Oelemölle in Hardenberg. Daar was hij bij de opening van een camerasysteem, waarmee mensen met een beperking vanaf de grond kunnen zien hoe de molen werkt.

'Geliefd in de partij'

CDA-leider Bontenbal zegt dat zijn partij verslagen is door het overlijden. "Rick was geliefd in onze partij. Onvermoeibaar zette hij zich in voor het CDA, ook in moeilijke tijden. Zijn andere grote missie was om mensen met een beperking volwaardig deel te laten zijn van de samenleving. Hij was daarin echt een boegbeeld en een enorme doorzetter."

NSC-leider Omtzigt spreekt op X van een enorm verlies. "Ricks optimisme en enthousiasme was echt aanstekelijk." En ook BBB-leider en provinciegenoot Van der Plas reageert op X: "Je hebt gigantisch veel betekend en was een inspiratie voor veel mensen en gehandicapten in het bijzonder."

Ook KRO-NCRV heeft gereageerd op het overlijden van Brink. "We zijn geschrokken en verdrietig door het veel te vroege overlijden van Rick Brink", staat in een verklaring.

De omroep spreekt van "een inspiratie voor velen en, met zijn passie en ongeëvenaarde enthousiasme, de beste minister van Gehandicaptenzaken die we ooit hebben kunnen wensen". "KRO-NCRV is Rick enorm dankbaar voor alles wat hij heeft betekend voor ons en iedereen met een beperking. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte en kracht toe."