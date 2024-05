Nederlander (71) dood na ongeluk met mountainbike in Duitsland

Door een valpartij met een mountainbike is vrijdagmiddag een 71-jarige Nederlander omgekomen in Duitsland.

De man was bezig aan een fietstocht bij de plaats Schmidt in de Eifel, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Daar is hij ten val gekomen op een smal mountainbikepad. Pogingen om hem te reanimeren mochten niet baten.