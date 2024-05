De Laat en Schloesser pakken goud op EK handboogschieten in gemengde klasse

Op de EK handboogschieten in Essen hebben Sanne de Laat en Mike Schloesser Nederland goud bezorgd bij de gemengde teams compound (een niet-olympisch onderdeel). De Laat en Schloesser hadden met 1.412 punten in de kwalificatie al de hoogste score behaald en namen het na zeges op Oekraïne, Estland en Luxemburg in de finale op tegen Kroatië.