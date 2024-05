Frederiek/NOS Ooggetuige Het Noorderlicht in IJmuiden

NOS Nieuws • vandaag, 08:38 Noorderlicht tot in Zuid-Limburg te zien door sterkste zonnestorm in twintig jaar

Op veel plaatsen in Nederland was gisteravond en vannacht het noorderlicht te zien. Het natuurverschijnsel was met het blote oog waar te nemen. Ook komende avond en nacht is dat weer het geval. Dat komt door de sterkste zonnestorm in ruim twintig jaar, die waarschijnlijk het gehele weekend aanhoudt.

Een zonnestorm is een uitbarsting van elektrisch geladen deeltjes van de zon. "GPS, elektriciteitsnetwerken, ruimtevaartuigen, satellietnavigatie en andere technologieën kunnen erdoor worden beïnvloed", zegt de Amerikaanse instantie voor meteorologie en oceanografie (NOAA).

Mooie plaatjes

Naast mogelijke verstoringen veroorzaken zulke zonnestormen het indrukwekkende noorderlicht, dat soms veel zuidelijker te zien is dan normaal het geval is. Ook nu is dat zo: tot in Zuid-Limburg werd het noorderlicht gespot.

Hieronder een selectie van foto's, die we gisteravond, vannacht of vanochtend vroeg binnenkregen via NOS Ooggetuige. Zo goed als op sommige foto's was het noorderlicht met het blote oog niet te zien, want camera's registreren de kleuren beter:

Bij een zonnestorm gaan elektrisch geladen deeltjes met hoge snelheid door de atmosfeer en botsen op elkaar. Daarbij komt energie vrij, met als gevolg het kleurenspel aan de hemel. De deeltjes worden vooral naar de noord- en zuidpool getrokken, omdat daar het magnetisch veld van de aarde het sterkst is.

De NOAA zegt dat de aarde te maken heeft met de eerste extreme geomagnetische storm sinds 2003. Gisteravond werd de storm waargenomen. Volgens de Amerikaanse instantie is het er een van niveau 5, dat wordt omschreven als "extreem".