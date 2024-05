ANP Frans Timmermans tijdens het partijcongres van GroenLinks-PvdA vorige maand

NOS Nieuws • gisteren, 20:59 Timmermans: 'Kabinet moet actie ondernemen voor Israël Rafah aanvalt'

Het demissionaire kabinet moet de Europese Raad bijeenroepen om te praten over welke sancties de Europese Unie wil opleggen als Israël Rafah aanvalt. Dat zegt GroenLinks-PvdA-fractievoorzitter Frans Timmermans in het radioprogramma Nieuws en Co.

De Israëlische premier Netanyahu moet volgens Timmermans een signaal krijgen dat hij een "heilloze weg" inslaat met het binnenvallen van de zuidelijke grensplaats Rafah.

In maart noemde Rutte een Israëlische aanval op Rafah een "gamechanger". Hij zei toen in de Tweede Kamer dat het kabinet in het uiterste geval, als Israël grootschalig Rafah binnenvalt, de mogelijkheid zal bespreken van sancties of andere maatregelen tegen Israël.

"Als je wacht tot hij aanvalt, dan ben je te laat", zegt Timmermans. "Roep de Europese Raad bij elkaar of spreek in ieder geval af dat er sancties komen als Netanyahu doorzet."

Hij ziet onder meer sancties voor zich waarbij Israël geen wapens meer krijgt die ze "in of boven Gaza" kunnen inzetten.

VS en Duitsland

Verschillende westerse leiders hebben de afgelopen dagen gesproken over soortgelijke sancties.

Gisteren zei de Amerikaanse president Biden dat de Verenigde Staten zullen stoppen met het leveren van wapens die kunnen worden gebruikt voor een aanval op Rafah als Israël zijn plannen voor een offensief daar doorzet.

"Als ze Rafah binnentrekken, ga ik niet de wapens leveren die tot nu toe gebruikt zijn in Rafah, in de steden", zei Biden. "Er zijn in Gaza burgers gedood door dit soort bommen en de manier waarop men omgaat met stedelijke gebieden."

Ook de Duitse minister van Defensie zei gisteren dat Duitsland overweegt wapenleveringen aan Israël stop te zetten.

Onrust binnen GroenLinks-PvdA

Binnen de partij van Timmermans ontstond de afgelopen maanden meerdere keren onrust vanwege de oorlog tussen Hamas en Israël.

Zo trok toenmalig Tweede Kamerlid Kauthar Bouchallikht zich in oktober terug van de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA voor de verkiezingen, omdat ze vond dat haar partij te weinig aandacht schonk aan de context van het conflict.

In maart dit jaar ontstond er onrust binnen de partij toen Kamerlid Kati Piri namens de GroenLinks-PvdA-fractie een verklaring deelde waarin stond dat de Israëlische president Herzog ongewenst was bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam.