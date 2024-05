ANP Smidt tijdens de FBK Games in 2023

Ook Smidt heeft geen antwoord op uithaal Dos Santos bij Diamond League Doha

Nick Smidt heeft tijdens de Diamond League in Doha op de 400 meter horden geen antwoord gehad op de uithaal van Alison dos Santos. Waar de Braziliaan de klokken liet stoppen op 46,86, finishte de atleet uit Assen in 49,97. De Amerikaanse nummer twee, CJ Allen, kwam tot 49,39.

Dos Santos tekende daarmee voor de snelste tijd van dit seizoen. Nooit eerder in de historie van de Diamond League was een atleet in Doha sneller op de 400 horden.

Smidt, in het bezit van een startbewijs voor de Olympische Spelen van Parijs, mag zich met 48,36 sinds vorig jaar houder van het nationaal record noemen. In het Zwitserse La Chaux-de-Fonds verbeterde hij toen de 44 jaar oude Nederlandse toptijd, die met 48,44 op naam stond van Harry Schulting.

Die tijd kwam in september 1979 tot stand in Mexico-Stad. Thomas Kortbeek is met 48,95 de derde Nederlander met een 48'er achter zijn naam.

Visser meldt zich af

In Qatar was Smidt de enige Nederlander die aan de start verscheen. Nadine Visser meldde zich vrijdag af voor de 100 meter horden.

Naast de bevlieging van Dos Santos viel de strijd bij het verspringen op. De gedoodverfde winnaar Miltiadis Tentoglou moest het daarbij afleggen tegen de Jamaicaan Carey McLeod.

De Griekse olympisch kampioen kwam tot 8.36 meter. McLeod reikte tot 8.52 meter en maakte daarbij optimaal gebruik van het teveel aan rugwind van 5,2 meter per seconde. Dat voordeel was er de oorzaak van dat de sprong niet de boeken in gaat, maar in Doha wel als winnende afstand gold.

