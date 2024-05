In Vlissingen gevonden zeemijn vernietigd op open zee

De WO II-zeemijn die dinsdag werd gevonden in Vlissingen, is vanmiddag op open zee vernietigd. Dat gebeurde volgens Omroep Zeeland op zo'n 13 kilometer van de kust en op 15 meter diepte.

De lading van de mijn was te groot om op land te vernietigen. Er zat geen ontsteking in, daarom is de mijn de afgelopen dagen in het water blijven liggen.