14-jarig Amerikaans talent tekent contract dat hem naar City moet leiden

Het 'wonderkind', zoals hij in eigen land omschreven wordt, heeft in de Major League Soccer een profcontract getekend bij zijn club Philadelphia Union, dat een samenwerkingsverband heeft met Manchester City.

Sinds de Brexit mogen in Engeland geen buitenlandse spelers onder 18 jaar worden aangetrokken. Daarom legde City aanvallende middenvelder Sullivan via een speciale constructie met Union de speler vast.

Koeltjes

De 1,58 meter lange Sullivan, geboren en getogen in Philadelphia, hoopt snel zijn debuut te maken voor het eerste elftal van Union, waarin hij zal samenspelen met zijn oudere broer Quinn, een ander product van de academie.

"Ik heb de neiging om niet te luisteren naar hoe mensen mij noemen of wat ze over mij zeggen. Het gaat echt alleen om wat ik van mezelf denk", zei Sullivan zelf koeltjes over alle aandacht.