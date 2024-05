'Illegale' zonnepanelen in woonwijk Den Bosch mogen toch blijven liggen

140 zonnepanelen in een woonwijk in Den Bosch die' illegaal' waren neergelegd en daarom verwijderd moesten worden, mogen waarschijnlijk toch blijven liggen van de gemeente. Bewoners zijn opgelucht: "Dit scheelt ons een hoop geld."

De zonnepanelen lagen sinds twee jaar op de daken van veertien huizen in de wijk De Muntel. Vorige maand kregen de bewoners een brief van de woningcorporatie: de panelen waren illegaal en moesten weg. Dat wekte verbazing bij de bewoners, omdat de panelen via dezelfde woningcorporatie waren geplaatst.

Stookkosten

De bewoners baalden omdat hun energierekening daardoor een stuk hoger zou worden. Gisteren kregen de bewoners een brief van de gemeente die de panelen toch wil legaliseren. De gemeente is al in overleg met de woningbouw over een "maatwerkaanpak".