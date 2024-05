NOS Mensen op straat in Lal Gumbad Basti

Premier Modi trots op Indiase economie, maar 'voor de armen is er geen vooruitgang'

In India (1,4 miljard inwoners) kunnen kiezers nog tot 1 juni hun stem uitbrengen in de parlementsverkiezingen die op 19 april van start zijn gegaan. Premier Modi mikt op een derde ambtstermijn. Onder hem is het land uitgegroeid tot de vijfde economie ter wereld. De komende jaren bereikt India naar verwachting de top-3, zo benadrukten Modi en andere leden van regeringspartij BJP in de verkiezingscampagne.

Maar het economische groeicijfer wordt betwist. Critici zeggen bovendien dat essentiële cijfers over de Indiase economie ontbreken, waardoor tientallen miljoenen mensen sociale voorzieningen mislopen - met alle gevolgen van dien.

Dat laatste is goed zichtbaar in de sloppenwijk Lal Gumbad Basti in het zuiden van de hoofdstad New Delhi. Mensen daar zeggen dat ze voedselhulp nodig hebben. Om daarvoor in aanmerking te komen, hebben ze een voedselkaart nodig, maar die krijgen ze niet. "India gaat vooruit, maar alleen voor de rijken", zegt bewoner Kaushalya. "Voor de armen is er geen vooruitgang."

Kaushalya verdient nauwelijks 50 euro per maand als schoonmaakster en het inkomen van haar man is onregelmatig. Haar schoonouders hebben een voedselkaart, maar alleen voor henzelf. Dat het gezin inmiddels is uitgebreid met een schoondochter en twee kinderen maakt het lastig. Daarom vroeg ze drie jaar geleden haar eigen kaart aan, zonder succes. "Ik word van het kastje naar de muur gestuurd."

NOS "Voor de armen is er geen vooruitgang", zegt Kaushalya

Onder India's nationale voedselzekerheidswet krijgen mensen met een speciale distributiekaart maandelijks onder meer 5 kilo gratis granen als rijst en tarwebloem. Op dit moment zijn dat 800 miljoen mensen. Maar dat aantal is vastgesteld op basis van de volkstelling van 2011.

Het probleem is dat er geen actuele, betrouwbare cijfers zijn over de omvang van de bevolking en hoe de mensen er financieel aan toe zijn, zegt activist Anjali Bharadwaj van de Recht Op Voedsel Campagne.

Oude data, nieuwe ontbreekt

In 2021 werd de tienjaarlijkse volkstelling uitgesteld. Dat kwam door de coronapandemie, maar daarna is een nieuwe telling voor onbepaalde tijd uitgesteld. Uitgaande van schattingen is de bevolking van India zó gegroeid, dat volgens Bharadwaj zeker 900 miljoen mensen recht hebben op voedseldistributie. Omdat elke deelstaat een maximaal aantal kaarten mag uitgeven, vangen mensen zoals Kaushalya bot.

Uit onderzoek van Bharadwaj blijkt dat in Delhi alleen al 300.000 mensen op een distributiekaart wachten. "In veel andere deelstaten is er niet eens de mogelijkheid er een aan te vragen, omdat het quotum is bereikt."

De overheid gaat er dus van uit dat er sinds 2011 geen nieuwe armen zijn bijgekomen. "In het Hooggerechtshof gaf de overheid als argument dat het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking dusdanig is gestegen, dat het aantal mensen dat een distributiekaart nodig heeft logischerwijs moet zijn gedaald", zegt Bharadwaj, verwijzend naar een zaak uit november 2022. Ze vindt dat een onzinargument. "De rechter zelf zei ook dat het gemiddelde inkomen niets zegt over ongelijkheid of de hoeveelheid armen."

NOS Activist Anjali Bharadwaj maakt zich hard voor een nieuwe volkstelling, zodat niemand meer buiten de boot valt

Ook het economische groeicijfer ligt onder vuur. In april bleek er een verschil van mening tussen uit het Internationaal Monetair Fonds en de Indiase afgevaardigde bij het IMF, Krishnamurthy Subramanian. Die had voor India een groeiprognose genoemd van 8 procent. Het IMF sprak hem publiekelijk tegen en hield het bij een verwachte groei van 6,5 procent. Al eerder had een oud-adviseur van de regering-Modi het groeicijfer van ruim 8 procent "raadselachtig" genoemd. Hij zei ook dat het aantal buitenlandse investeringen in India een dieptepunt heeft bereikt.

Bij de verkiezingen van 2019 lagen de groeicijfers die Modi's regering presenteerde ook onder vuur.

'Gebrek aan politieke wil'

Bharadwaj wijst naar internationale rapporten zoals het Oxfam-ongelijkheidsrapport en de Global Hunger Index om aan te tonen hoe groot de ongelijkheid tussen rijk en arm is. "Het klopt dat we steeds meer miljardairs in de wereldwijde top 100 hebben. Maar tegelijkertijd is er ongekend veel werkloosheid sinds de coronapandemie en er is hoge inflatie." Dat de overheid desondanks het aantal mensen dat recht heeft op voedseldistributie niet wil uitbreiden, wijt zij aan een gebrek aan politieke wil.

Op 4 juni, drie dagen na het sluiten van de stembussen, wordt de uitslag verwacht van de parlementsverkiezingen.

Interviews en foto's door Raghavendra Verma.