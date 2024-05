ProShots

NOS Voetbal • vandaag, 17:34 Union verslaat Antwerp en Van Bommel in weinig boeiende Belgische bekerfinale

Union Sint-Gillis heeft de Belgische beker gewonnen ten koste van het Royal Antwerp van coach Mark van Bommel: 1-0. Het betekent de eerste bekerwinst voor Union sinds 1914 en voor Van Bommel een gemiste kans op een nieuwe prijs.

Vorig seizoen won Van Bommel in zijn eerste jaar als trainer van Antwerp de landstitel en de nationale beker en eind juli pakte hij met Antwerp ook de Belgische Supercup. Titelprolongatie is uit zicht met met momenteel de zesde plaats in de play-offs om het kampioenschap.

Volgens diverse media is Van Bommel bezig aan zijn laatste weken bij Antwerp. In de finale van vandaag in Brussel stelde hij met Owen Wijndal, Jurgen Ekkelenkamp, Gyrano Kerk en Vincent Janssen maar liefst vier Nederlanders op.

Pro Shots Mark van Bommel

Groot doelgevaar was er niet in het eerste bedrijf, maar met ruim 75 procent balbezit lag het initiatief bij Union. Heel opwindend was het spel aan beide kanten echter niet. Het tempo lag laag en er werd weinig risico genomen.

Desondanks werd de ban toch nog vlak voor het rustsignaal gebroken. Antwerp-verdediger Zeno van den Bosch kopte de bal ongelukkig door naar de eerste paal en Union-verdediger Koki Machida kon van dichtbij scoren (1-0).

Explosief

De tweede helft begon net als de eerste met vuurwerk. Letterlijk, Antwerp-fans gooiden fakkels op het veld. De wedstrijd werd even stilgelegd en de supporters werden tot orde geroepen. Het wedstrijdbeeld leverde nog steeds niet veel vuurwerk op na de onderbreking.

ProShots Een brandweerman met fakkels van de Antwerpse fans

Antwerp ging vruchteloos op zoek naar kansen. Na een hakje van Kerk kreeg aanvaller Michel Balikwisha wel een kans om uit te halen, maar zijn schot werd geblokkeerd. Ook Janssen en Ekkelenkamp kregen mogelijkheden, maar waren niet in staat om de gelijkmaker te forceren.

Union kreeg in de slotfase ook nog kansen op de 2-0, spits Mohamed Amoura schoot een-op-een met de keeper in de extra tijd nog naast. Dat kon de ploeg uit Brussel zich veroorloven, de derde bekerwinst in de historie van Union was een feit.