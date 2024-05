ANP Faisal Halim na zijn goal voor Maleisië tegen Zuid-Korea

NOS Voetbal • vandaag, 15:57 Maleisisch international aangevallen met bijtend zuur, derde aanval in korte tijd

In Maleisië zijn in een week tijd drie bekende voetballers met grof geweld aangevallen. Akhyar Rashid werd voor zijn woning beroofd, nationale vedette Faisal Halim werd aangevallen met zuur. Daarna werden bij de voormalig aanvoerder van het nationale team, Safiq Rahim, de autoruiten ingeslagen, terwijl hij achter het stuur zat. Er zijn nog geen daders opgepakt en of de incidenten met elkaar in verband staan, is nog niet bekend.

De reeks incidenten heeft enorme impact op het (voetbal)land. Topclub Selangor, waar Halim speelt, heeft al aangegeven de wedstrijd om de supercup komend weekend uit te willen stellen. De club ziet het niet zitten in deze omstandigheden tegen aartsrivaal Johor Darul Ta'zim (kortweg JDT) te voetballen.

De eerste speler die werd belaagd, Akhyar Rashid, is een teamgenoot van de Nederlandse verdediger Matthew Steenvoorden. "Het is bij ons het gesprek van de dag", vertelt Steenvoorden vanuit het oosten van Maleisië, waar hij drie maanden geleden tekende bij Terengganu Football Club. "De dag na de aanval moesten we een oefenwedstrijd spelen. Daar was lang niet iedereen met z'n hoofd bij."

Verbijstering

In Maleisië wordt er druk gespeculeerd over de motieven achter de aanvallen. Rashid, die onder contract staat bij JDT en op huurbasis bij Terengganu speelt, werd niet alleen van zijn geld beroofd, maar daarna ook nog op zijn benen en voeten geslagen. "Dat vindt men vreemd voor een overval", vertelt Steenvoorden. "Dat zou je niet verwachten als ze zijn spullen al hebben."

Dat er zeer snel twee andere incidenten met voetballers op volgden, maakte de verbijstering nog groter. Vooral de aanval op Halim maakte veel los. De aanvaller is een van de absolute sterren van het Maleisische voetbalelftal. Enkele maanden geleden maakte hij nog naam door op de Azië Cup een prachtige goal te maken tegen Zuid-Korea.

Nu ligt Halim met ernstige brandwonden op de intensive care. Een man gooide een bijtend zuur in zijn gezicht bij een winkelcentrum. Op sociale media én daarbuiten krijgt Halim massale steun. Er wordt voor hem gebeden en langs snelwegen zijn spandoeken voor hem opgehangen. De voetbalbonden van omringende landen, zoals Indonesië en Singapore, plaatsten steunbetuigingen op X.

De wedstrijd van morgen om de supercup staat dus op losse schroeven. De reguliere competitie gaat dit weekend sowieso gewoon van start.

Meeting met politiechef

Voor Steenvoorden is het een vervreemdende start van zijn Maleisische voetbalavontuur. Enkele minuten voordat Rashid werd beroofd, zag Steenvoorden zijn ploeggenoot nog bij een winkelcentrum. Vanuit zijn auto zwaaide Rashid naar hem.

Een paar ogenblikken later zag Steenvoorden op zijn telefoon de groepschat van de selectie van Terengganu ontploffen. "We kregen foto's door van zijn verwondingen, een heftige snee in een voet en een diepe hoofdwond."

"Een aantal teamgenoten ging daarna snel naar hem toe om te helpen" zegt Steenvoorden. "Na de aanval is hij niet meer op de club geweest."

NOS/Matthew Steenvoorden Steenvoorden op het trainingsveld van zijn club Terengganu

Na het incident vond Steenvoorden zichzelf terug in een zaaltje op de club. Daar werden hij en zijn teamgenoten toegesproken door een politiechef.

"Die zei dat er een telefoonnummer was ingesteld waarop we contact kunnen zoeken als we ons onveilig voelen. Als je het gevoel hebt dat je wordt achtervolgd of dat er iets geks aan de hand is, kun je dat op die manier aangeven en dan komen ze in actie."

Aartsrivalen in Maleisisch voetbal De twee clubs die een hoofdrol spelen in dit verhaal zijn Selangor en Johor Darul Ta'zim (JDT). Dat zijn grote rivalen van elkaar. Volgens Steenvoorden is de rivaliteit zo heftig als tussen Ajax en Feyenoord in Nederland. "Selangor is de grote, oude traditieclub. JDT is een club in opkomst, met veel geld en verbonden aan het koninklijk huis. Daar wordt een beetje naar gekeken zoals men in Engeland naar Chelsea keek toen het grote geld daar kwam." JDT won afgelopen seizoen de titel en de beker en zou in de supercup spelen tegen Selangor, dat tweede werd.

Hoewel de situatie indruk op hem maakt, is Steenvoorden niet bang. Vanuit de bond werd (ster)spelers aangeraden om een bodyguard in te huren. Dat gaat Steenvoorden niet doen. Hij voelt zich veilig in Terengganu.

Dit weekend gaat Steenvoorden zijn eerste wedstrijd spelen, thuis tegen Perak. "Wij gaan gewoon voetballen. Met grote wedstrijden zit het stadion hier vol, met 25.000 man en ik word nu al veel herkend en aangesproken op straat. Het voetbal leeft hier echt."