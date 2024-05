Zes aangiftes van mishandeling op kermis in Emmeloord

Zes mensen hebben aangifte gedaan van mishandeling op de kermis in Emmeloord (Flevoland). Twee mensen deden aangifte van vernieling. Dat blijkt uit een brief van burgemeester De Groot aan de gemeenteraad van Noordoostpolder, waar Emmeloord onder valt.

Beveiliging opgeschaald

Volgens de burgemeester was een ruzie tussen een kermismedewerker en een bezoeker de aanleiding voor de ongeregeldheden. De burgemeester blijkt een noodverordening te hebben opgesteld voor de laatste dag van de kermis, maar die is niet ingezet. Wel werden andere maatregelen genomen: de kermis ging 's avonds uren eerder dicht en de beveiliging werd opgeschaald.

Uiteindelijk is één persoon aangehouden. Vrijdagavond is ook een aantal mensen bekeurd. Hoeveel precies, is niet duidelijk. Dat komt doordat de bekeuringen door verschillende politie-eenheden zijn uitgeschreven, schrijft Omroep Flevoland. Ook gingen agenten en boa's bij tien jongeren thuis op bezoek voor een gesprek in het bijzijn van hun ouders.