AFP Braziliaanse soldaten varen door een buurt in Porto Alegre

NOS Nieuws • vandaag, 20:42 Dodental na noodweer in Brazilië opnieuw gestegen

Het aantal doden als gevolg van zware regen en overstromingen in het zuiden van Brazilië is opgelopen tot 100 mensen, melden lokale autoriteiten. Het dodental zou in de komende dagen nog verder kunnen stijgen, er worden 128 mensen vermist.

Door het noodweer zijn er in de deelstaat Rio Grande do Sul meerdere bruggen en gebouwen ingestort. Hele buurten staan onder water en zo'n 163.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. "We zijn alles kwijt", zegt een inwoner tegen persbureau Reuters. "Het is triest om ons huis onder water te zien. Het lijkt het einde van de wereld."

Gevaar nog niet geweken

Volgens het Braziliaanse centrum voor natuurrampen is het gevaar voor het zuiden van de deelstaat nog niet geweken. Er is wordt de komende dagen nog meer regen verwacht. Dat is waarschijnlijk niet heel veel, maar omdat het water al hoog staat en de grond verzadigd is is de kans op meer overstromingen groot.

De Braziliaanse regering heeft benadrukt dat de deelstaat zal worden bijgestaan. Zo wordt er binnenkort financiële steun geboden aan bedrijven, boeren, steden en lokale autoriteiten. "We begrijpen dat Rio Grande do Sul in een lastig financieel parket zit", zegt president Lula. "Ze zullen alles krijgen waar ze recht op hebben."